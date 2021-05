Tiro a segno, Europei 2021: Federico Nilo Maldini è oro nella pistola sportiva 25 metri maschile junior

Una sola finale era in programma per quanto concerne la categoria junior nella terza giornata di gare degli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia): oggi nella specialità non olimpica della pistola sportiva 25 metri maschile a vincere è l’azzurro Federico Nilo Maldini.

Il tiratore italiano, arruolato tra le fila dei Carabinieri, che nella rassegna era stato già oro nella pistola 10 metri junior maschile ed argento nella pistola 10 metri junior mixed team in coppia con Margherita Brigida Veccaro, oggi centra l’oro con lo score di 585.

L’azzurro, dopo aver chiuso a quota 291 le tre serie di mirato, completa l’opera nelle tre serie di celere con 294, per il complessivo 585 che vale l’oro davanti al russo Nikita Mann, secondo a quota 581(288+293), ed al lettone Daniels Vilcins, terzo con 579 (285+294).

Oltre al nuovo campione europeo della specialità di categoria, c’erano al via altri due azzurri: 11° posto per Michele Palella con 565 (272+293), 19ma posizione per Matteo Mastrovalerio con 554 (284+270). In tutto hanno preso parte alla gara venti atleti.

Foto: UITS