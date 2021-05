Tennis, Ranking ATP (24 maggio): tutto invariato in vetta, Lorenzo Musetti guadagna 12 posizioni

In attesa del Roland Garros, la situazione in top ten è stabile, e dunque rimane al comando Novak Djokovic (che, peraltro, questa settimana può guadagnare qualche punto in ragione della partecipazione all’ATP 250 di casa a Belgrado). In termini di punti, sale leggermente Stefanos Tsitsipas, dato che il greco ha vinto a Lione, e scende il tedesco Alexander Zverev.

Sarà praticamente impossibile, almeno fino allo Slam parigino, vedere modifiche significative, ed allora può essere utile indicare già qualche tendenza relativa a quel che accadrà in Francia. Con Nadal che di punti non ne può guadagnare, difendendo la vittoria, l’uomo chiamato a tentare la scalata in classifica è l’austriaco Dominic Thiem, dato che l’uscita nei quarti del 2020 non lo ha aiutato. Resta sempre elevata la linea di divisione tra Federer e Berrettini, cioè tra i primi 8 e gli altri.

RANKING ATP (TOP 10)

1 SRB Novak Djokovic 11063

2 RUS Daniil Medvedev 9793

3 ESP Rafael Nadal 9630

4 AUT Dominic Thiem 8445

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7500

6 GER Alexander Zverev 6990

7 RUS Andrey Rublev 6090

8 SUI Roger Federer 5605

9 ITA Matteo Berrettini 3958

10 ARG Diego Schwartzman 3465

Le cose cambiano eccome, invece, in chiave italiana. Jannik Sinner perde un paio di posizioni, ma la concentrazione è tutta su Lorenzo Musetti, che con la semifinale a Lione guadagna 12 posizioni e diventa numero 76, continuando nella sua scalata fatta di grandissima costanza nel saper affrontare e battere giocatori meglio classificati di lui. Restano nove gli italiani tra i primi 100, con Andreas Seppi che, contro tutte le previsioni, torna in campo questa settimana a Parma.

AZZURRI NELLA TOP 100

9 Matteo Berrettini 3958

19 Jannik Sinner 2500 (-2)

28 Lorenzo Sonego 2132

29 Fabio Fognini 1933

76 Lorenzo Musetti 940 (+12)

77 Stefano Travaglia 939 (-7)

81 Salvatore Caruso 906

85 Gianluca Mager 879 (+1)

95 Andreas Seppi 811 (-2)

Foto: LaPresse