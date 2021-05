Naomi Osaka si è ritirata dal Roland Garros 2021. Colpo di scena clamoroso che priva il tabellone femminile di una delle grandi favorite per la vittoria finale sulla terra rossa parigina. La 23enne nipponica, già quattro volte vincitrice Slam, ha infatti deciso di abbandonare il secondo Major stagionale e non si presenterà in campo domani per il suo match di secondo turno contro la rumena Ana Bogdan.

“Che mi ritiri è la cosa migliore per il torneo, gli altri giocatori e per la mia salute, in modo che tutti a Parigi possano tornare a concentrarsi sul tennis“, scrive Osaka in un comunicato pubblicato sui social. Scelta che arriva in seguito alle polemiche scaturite dalla sua volontà di disertare tutte le conferenze stampa previste durante l’attuale edizione del Roland Garros perché creano danni per la salute mentale dei giocatori.

Di seguito il contenuto integrale del suo messaggio:

Foto: Lapresse