Sono state assegnate oggi le wild card per il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2021. A ricevere uno degli inviti è stata Camila Giorgi, che farà il suo ritorno in campo proprio al Foro Italico dopo il periodo di inattività anche a causa della positività al Covid-19, riscontrata prima del torneo di Charleston e che le ha fatto saltare anche gli impegni con la nazionale azzurra in Fed Cup.

Quello di Roma sarà anche il primo impegno sulla terra rossa per Camila dopo una prima parte di stagione sicuramente sottotono e con poche soddisfazioni. Il massimo risultato per la marchigiana sono stati i quarti di finale raggiunti a Lione, dove è stata poi sconfitta nettamente in due set dalla danese Clara Tauson.

Un rapporto particolare quello tra la tennista marchigiana e gli Internazionali d’Italia. Infatti negli anni precedenti, causa anche i famosi dissidi con la federazione, Giorgi aveva addirittura deciso di non giocare il torneo romano. Nell’ultima edizione dello scorso anno Camila fu sconfitta dall’ucraina Yastremska al termine di una bella battaglia (7-5 6-7 6-4).

L’appuntamento di Roma è molto importante per Giorgi che le servirà anche come preparazione al Roland Garros. La speranza è quella almeno in un primo turno agevole in modo da poter giocare più partite sul rosso proprio in vista dello Slam parigino. Inoltre un bel risultato ridarebbe fiducia a Camila, per una nuova rinascita sportiva della marchigiana.

FOTO: LaPresse