Prenderà il via domani il Roland Garros di Daniil Medvedev. Il tennista russo non sta vivendo un periodo semplice visto che prima il Covid, poi le difficoltà sulla terra rossa l’hanno costretto a risultati decisamente sotto il suo standard. Ricordiamo che il 25enne nativo di Mosca al momento è il numero 2 del mondo.

Il russo si è detto fiducioso in vista dell’avvio dello Slam francese, anche per le peculiarità dei campi di Parigi: “Ho già fatto il primo allenamento e la verità è che mi sono sentito incredibilmente bene. La mia performance è stata buona, è come se non fossi sulla terra battuta. Non so se sono le palle da gioco”.

Nonostante le difficoltà palesate sin qui, Medvedev è sicuro di poter far bene e riprendere la sua marcia nella race e di consolidare il suo secondo posto nel ranking ATP: “L’anno scorso abbiamo già giocato con queste palle Wilson ma faceva così freddo che non sentivo bene le palle. Penso che quest’anno mi beneficeranno molto e la sensazione che ho è che posso fare qualcosa di veramente buono. Spero di affrontare all’inizio qualcuno che non sia specialista sul rosso, ma per essere onesti devo dire che le mie aspettative sono molto alte”.

Il russo al primo turno affronterà Alexander Bublik. Un match non semplicissimo viste le qualità del kazako che, però, ha un grande limite a livello di tenuta psicologica che spesso lo condiziona in negativo.

