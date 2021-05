Tennis, ATP Parma 2021: Marco Cecchinato supera Bedene ed accede ai quarti di finale

Un ottimo Marco Cecchinato stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP di Parma. Sulla terra rossa emiliana il nativo di Palermo ha sconfitto in due set lo sloveno Aljaz Bedene, numero 54 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella e convincente prestazione per il numero 104 del ranking ATP, che ha servito con ottime percentuali (oltre il 70% di prime e di punti ottenuti con questo fondamentale).

Cecchinato trova subito il break in apertura di match e scappa sul 3-0. Il siciliano difende una palla break nel quinto gioco e continua a comandare per 4-1. Proprio nel momento di chiudere il set, però, il tennista italiano ha un passaggio a vuoto e subisce il controbreak. Il tie-break sembra certo ed invece Cecchinato gioca un grandissimo game in risposta e trova il break che lo porta a vincere la prima frazione per 7-5.

Il nativo di Palermo ha tre palle break consecutive anche ad inizio secondo set, ma Bedene si salva e le annulla. Il break è nell’aria ed arriva puntuale nel quarto game. Cecchinato domina e gioca anche molto bene, strappando nuovamente il servizio all’avversario nell’ottavo gioco, chiudendo il set per 6-2.

Adesso nei quarti di finale il numero 104 del mondo ha sicuramente un’occasione di raggiungere la semifinale, visto che affronterà lo slovacco Norbert Gombos (87 del ranking), che ha superato in tre set lo spagnolo Albert Ramos.

