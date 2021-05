Tennis, ATP Parma 2021: Marco Cecchinato fa suo il derby con Raul Brancaccio

Dopo la cancellazione della giornata di ieri per pioggia, finalmente si può tornare a giocare sui campi dell’ATP di Parma. Marco Cecchinato si è qualificato per il secondo turno sulla terra rossa emiliana dopo aver sconfitto nel derby azzurro Raul Brancaccio in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e quarantadue minuti di gioco.

Cecchinato comincia subito bene il match, strappando in apertura il servizio a Brancaccio. Il numero 336 del mondo, però, riesce a trovare l’immediato controbreak. E’ un momento della partita dove fioccano i break ed il siciliano toglie ancora la battuta all’avversario, portandosi sul 3-1. Brancaccio recupera ancora il break nell’ottavo game, ma come già successo prima il nativo di Torre del Greco perde la battuta nel game successivo, perdendo per il set 6-4.

Un secondo set che si trasforma in battaglia. Cecchinato deve difendere ben tre palle break nel secondo game, mentre nel gioco successivo è Brancaccio ad annullare un break point nel game successivo. I due tennisti non concedono più nulla nei turni di servizio e si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Cecchinato per 7-5.

Nel prossimo turno Cecchinato affronterà il vincente del match tra lo sloveno Aljaz Bedene e Salvatore Caruso. La speranza è che ci possa essere un nuovo derby tutto italiano tra i due siciliani.

Foto LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso – LivePhotoSport.it