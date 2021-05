Alessandro Giannessi manca l’accesso al tabellone principale del torneo ATP di Lione. Il tennista ligure è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco più di un’ora.

Dopo un inizio equilibrato, Giannessi ha due palle break nel quinto gioco. L’azzurro non sfrutta l’occasione e purtroppo nel gioco successivo è lui a perdere il servizio con Majchrzak che si porta sul 4-2. Il polacco ha la possibilità di servire per il set nel nono game, ma Giannessi è bravo ad ottenere il controbreak. Il ligure può pareggiare ed invece si vede strappare nuovamente la battuta e addirittura a zero, con Majchrzak che chiude la prima frazione sul 6-4.

Il polacco parte fortissimo nel secondo set e si porta subito sul 3-0 con un break di vantaggio. Giannessi riesce a trovare il controbreak nel quinto gioco, ma, come è accaduto nel primo set, nel game successivo perde subito dopo la battuta. E’ il break decisivo con Majchrzak che scappa sul 4-2 e poi conquista il set per 6-3, staccando il biglietto per il tabellone principale.

A Lione saranno presenti nel main draw Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’altoatesino affronterà il russo Aslan Karatsev, mentre il toscano, che ha preso il posto di Lorenzo Sonego, se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime.

