Sabato 29 maggio incominceranno i Mondiali 2021 di surf nelle acque di Bocana-El Sunzal (in El Salvador). La rassegna iridata assegnerà gli ultimi pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo debutto nella rassegna a cinque cerchi. Yann Martin, Head Coch della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per questa kermesse che si preannuncia estremamente spettacolare in Centro America.

All’evento parteciperanno tre donne e tre donne, pronti per dare la caccia alla qualificazione a cinque cerchi (5 posti a disposizione per il settore maschile, 7 per quello femminile). Leonardo Fioravanti è il rappresentante di punta, sarà affiancato da Angelo Bonomelli ed Edoardo Papa. La squadra femminile è formata da Claire Bevilacqua, Giada Legati ed Emily Gussoni. Due gli stage in Costa Rica che hanno anticipato l’evento, più una lunga preparazione in El Salvador sulle acque del Mondiale.

Foto: WSL – Miers