MotoGP, orari qualifiche 29 maggio: programma GP Italia 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere di oggi, è già tempo di entrare nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato del Mugello, infatti, saranno i cronometri a dettare legge, dato che ci avvicineremo alle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza delle gare di domenica.

Sulla pista toscana cercheremo di capire in maniera più chiara quali saranno i valori in campo. In MotoGP la Ducati proverà a dettare legge con Jack Miller, Francesco “Pecco” Bagnaia e Johann Zarco pronti a fare la voce grossa, ma le Yamaha di Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli tenteranno di vendere cara la pelle.

IN TV – Il sabato del Gran Premio d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e da TV8 (121 di Sky e 8 dgt) che garantirà le dirette delle qualifiche delle tre classi, ma non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 29 maggio

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Replica qualifiche MotoGP su Sky Sport Collection (205): ore 21.00

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP (208): ore 21.00, 23.00

