Superbike, Toprak Razgatlioglu chiude in vetta la FP3 del GP di Aragon davanti a Redding e Lowes, 4° Rea

Toprak Razgatlioglu conferma il suo ottimo inizio e chiude in vetta anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato del MotorLand la mattinata si fa subito intensa, con i piloti che sfruttano al massimo la mezzora del turno per lavorare sul passo gara ma, ovviamente, senza dimenticarsi di provare qualche giro interessante.

Tra questi segnaliamo, quindi, quello del turco della Yamaha che migliora il suo limite di ieri e scende fino all’1:49.695, precedendo per appena un millesimo il britannico Scott Redding (Ducati) che, chiude 14 giri totali mettendo in mostra un passo davvero interessante sul piede dell’1:50 medio-alto. Terza posizione per il suo connazionale Alex Lowes (Kawasaki) in 1:49.866 a 171 millesimi, confermando di essere a proprio agio sulla pista di Alcaniz.

Si ferma in quarta posizione il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki). Il nord-irlandese non va oltre un 1:50.050 (centrato nel primo tentativo della sua FP3), per poi concentrarsi sul passo gara che, per la cronaca, è impressionante, quasi sempre sotto il muro dell’1:50 medio. Quinto crono per lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) in 1:50.058 a 390 millesimi dalla vetta, quindi sesto lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) in 1:50.223 a 528 millesimi, settimo il britannico Chaz Davies (Ducati) a 629, mentre è ottavo il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 686.

Chiudono la top ten due italiani: nono Andrea Locatelli (Yamaha) in 1:50.467 a 772 millesimi, quindi è decimo Michael Ruben Rinaldi (Ducati) in 1:50.668 a 973, che non è mai sembrato pronto a combattere con i primi della classifica. Undicesimo lo spagnolo Tito Rabat (Ducati) a 1.179 di distacco, quindi quattordicesimo l’olandese Michael van der Mark (BMW) che, dopo la caduta di ieri, ha tentato un solo giro veloce, chiudendo in 1:51.029 a 1.334. Chiude diciannovesimo Axel Bassani (Ducati) a 2.239, infine è ventiduesimo Samuele Cavalieri (Kawasaki) a 4.935.

A questo punto team e piloti si concentrato in vista del prosieguo della giornata che, come tradizione, sarà decisamente intensa. Alle ore 11.10 si andrà in scena per la superpole, che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che scatterà come sempre alle ore 14.00, per andare ad assegnare i primi 25 punti della stagione.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP ARAGON 2021 – SUPERBIKE

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.695 11 166,618 314,0

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’49.696 0.001 0.001 14 166,617 320,5

3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.866 0.171 0.170 13 166,359 315,8

4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.050 0.355 0.184 12 166,081 316,7

5 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.085 0.390 0.035 10 166,028 320,5

6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.223 0.528 0.138 15 165,820 314,0

7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.324 0.629 0.101 12 165,668 314,0

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.381 0.686 0.057 14 165,583 310,3

9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’50.467 0.772 0.086 13 165,454 316,7

10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.668 0.973 0.201 13 165,153 321,4

11 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’50.874 1.179 0.206 13 164,847 321,4

12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.916 1.221 0.042 11 164,784 315,8

13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.943 1.248 0.027 13 164,744 306,8

14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’51.029 1.334 0.086 1 164,616 312,1

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’51.090 1.395 0.061 12 164,526 313,0

16 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.194 1.499 0.104 12 164,372 316,7

17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.579 1.884 0.385 12 163,805 311,2

18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.880 2.185 0.301 9 163,364 308,6

19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.934 2.239 0.054 12 163,286 314,9

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’52.936 3.241 1.002 13 161,837 307,7

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.384 3.689 0.448 10 161,197 305,1

22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’54.630 4.935 1.246 9 159,445 300,0

23 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’55.409 5.714 0.779 11 158,369 300,8

Foto: Valerio Origo