Superbike, GP Portogallo 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario Estoril 28-30 maggio

Dopo uno spettacolare fine settimana in Aragona, il Mondiale Superbike non si ferma e si prepara per scendere in pista nella storica location dell’Estoril per il secondo atto del 2021, la prima delle due prove che si terranno in Portogallo.

Il tracciato che in passato ha accolto anche il Motomondiale e la F1 ha una metratura di 4.182 metri e si articola in 13 curve, nove a destra e quattro a sinistra. L’Estoril è un circuito ‘vecchio stile’ che ha mantenuto negli anni il suo disegno quasi intatto.

Lo scorso anno il campionato si chiuse in questo circuito e non mancarono le emozioni nelle due gare e nella prova che determina la griglia di partenza per la sfida di domenica. Il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) si impose nella race-1, mentre il britannico Chaz Davies (Ducati) firmò l’ultima competizione del 2020.

Il round dell’Estoril per quanto riguarda il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà a tutti gli appassionati la diretta in chiaro delle due competizioni. SkyGO e Nowtv sono sempre a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport coprirà l’intero fine settimana con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2021

Venerdì 28 maggio

Ore 11.30-12.15 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prova libere 2

Sabato 29 maggio

Ore 10.00-10.30 Prove libere 3

Ore 12.10-12.25 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 30 maggio

Ore 10.00-10.15 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2

Programmazione TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Sabato 29 maggio

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 30 maggio

Ore 14.00 Superpole Race – differita

Ore 15.00 Gara-2

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2021

Diretta tv su Sky Sport

Diretta in chiaro di gara-1 e gara-2 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta streaming su SkyGo e Nowtv

Diretta testuale su OA Sport

