Sport in tv oggi (martedì 4 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie B e la Champions League, il basket con la NBA e l’Eurolega, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 Madrid e WTA 1000 Madrid e WTA 125 Saint-Malo, i tuffi con la Coppa del Mondo e la pallanuoto con la Coppa Italia.

SPORT IN TV MARTEDI’ 4 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

03.00 Basket NBA, Memphis Grizzlies-New York Knicks – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

03:00 Tuffi, Coppa del Mondo: preliminari piattaforma 10 m femminile – Eurovision Sports Live

09:00 Tuffi, Coppa del Mondo: finale trampolino 3 m femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurovision Sports Live

11:00 Tuffi, Coppa del Mondo: finale piattaforma 10 m maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurovision Sports Live

11.00 Tennis, WTA 125 Saint-Malo: sedicesimi (Jacquemot-Paolini secondo match) – Nessuna copertura tv

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: primo e secondo turno – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

(Pella-Sinner primo match, Bautista-Cecchinato terzo match, Berrettini-Fognini quarto match)

13.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: ottavi di finale – SuperTennisTV, supertennis.tv

14.00 Calcio, Serie B: Reggina-Ascoli – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Vicenza-Brescia – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Empoli-Cosenza – RaiSport+HD, RaiPlay, DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Chievo-Cremonese – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: SPAL-Frosinone – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Monza-Lecce – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Pescara-Reggiana – DAZN1, DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Pordenone-Salernitana – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Pisa-Venezia – DAZN

14.00 Calcio, Serie B: Cittadella-Entella – DAZN

18.45 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Real Madrid – Eurosport 2, Eurosport Player

19.00 Pallanuoto, Coppa Italia: Telimar Palermo-Pro Recco – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Bayern Monaco – Eurosport Player

21.00 Basket, Eurolega: Barcellona-Zenit San Pietroburgo – Eurosport Player

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-PSG – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Mediaset Play, Sky Go, Now TV

