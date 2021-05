Sport in tv oggi (domenica 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 16 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con gli Internazionali d’Italia a Roma, i motori con i warm up e le gare del Motomondiale, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con il Preolimpico, tuffi e nuoto di fondo con gli Europei.

SPORT IN TV DOMEINCA 16 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo: semifinali e finali – canoeicf.com, finali su Eurosport 2, Eurosport Player

09.00 Canottaggio, regata finale qualificazione olimpica: semifinali e finali – worldrowing.com

09.00 Moto3, warm-up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

09.30 Moto2, warm-up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

09.30 Nuoto di fondo, Europei: 25 km uomini e donne – RaiSportWeb1

10.00 MotoGP, warm-up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

11.00 Moto3, gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

12.20 Moto2, gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

12.25 Ciclismo, Giro d’Italia: 9a tappa – RaiSport+HD (14.00 Rai2), Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Napoli – DAZN1, DAZN

14.00 MotoGP, gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

14.30 Tennis, Internazionali d’Italia: finale femminile – SuperTennisTV supertennis.tv

14.30 Canoa velocità, Coppa del Mondo: finali 5000 metri – canoeicf.com

14.30 Canoa velocità, Coppa del Mondo: finali 5000 metri – canoeicf.com

15.00 Calcio, Serie A: Benevento-Crotone – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Sampdoria – DAZN1, DAZN

15.30 MotoE, gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV, DAZN

16.45 Ginnstica artistica, Final Six Serie A: finali – canale YouTube Federginnastica, dalle 18.15 NOVE TV, Eurosport2

17.00 Tennis, Internazionali d’Italia: finale maschile – Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

18.00 Tuffi, Europei: piattaforma 10m U, trampolino 3 m sincro D – RaiSportWeb1

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Sassuolo – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: finale, gara-5 Venezia-Schio – MS Channel, MS Sport, LBF TV

18.10 Rugby, TOP10: Calvisano-Rovigo – RaiSportWeb1, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Cagliari – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

20.45 Basket, Serie A: quarti, gara-3 Sassari-Venezia – RaiSport+HD, Eurosport Player, RaiPlay

20.45 Basket, Serie A: quarti, gara-3 Trento-Milano – Eurosport 2, Eurosport Player

Foto: MotoGP.com Press

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA DI OGGI

LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP DI OGGI