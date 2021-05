Pronti a prendere nota? L’appuntamento è per oggi, sabato 8 maggio alle ore 11.30 a Roma: sono queste le coordinate spazio-temporali per sapere quando e dove andrà in scena il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis.

L’appuntamento con l’urna andrà a delineare il quadro della situazione. I favoriti non possono che essere Rafael Nadal e Novak Djokovic che hanno vinto 14 delle ultime 16 edizioni di questo torneo, presentandosi ai nastri di partenza come le prime due teste di serie del tabellone: il serbo n.1 e lo spagnolo n.2. Principali contendenti dei due potrebbero essere il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore del Masters1000 di Montecarlo e finalista a Barcellona, Dominic Thiem e Alexander Zverev, che si incontreranno quest’oggi nella semifinale del “1000” di Madrid.

In casa Italia? Nessuno dei tennisti nostrani rientrerà nel novero dei primi 8 del seeding e niente bye. Tradotto: il sorteggio potrebbe riservare brutte sorprese come percorso. Pertanto, per Matteo Berrettini (semifinalista a Madrid), Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager (wild card) non sarà facile.

SORTEGGIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 IN TV

La copertura televisiva del sorteggio degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis dovrebbe essere garantita da SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente della FIT. OA Sport vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti ad hoc. Di seguito la programmazione:

SABATO 8 MAGGIO 2021

ore 11.30 Sorteggio tabellone principali

