Sollevamento pesi, Mondiali Junior: tris di ori e nuovo record italiano per Sergio Massidda! 3° Ruiu nello slancio

Sergio Massidda bissa il titolo di due anni fa e si conferma Campione del Mondo Juniores per la seconda edizione consecutiva (nel 2019 vinse nei 55 kg), conquistando una splendida medaglia d’oro di totale nella categoria (olimpica) fino a 61 kg in occasione della rassegna iridata di sollevamento pesi riservata agli atleti Under 21.

A Tashkent (Uzbekistan), è andata in scena quest’oggi la finale dei 61 kg maschili durante la seconda giornata di gara della manifestazione. Day-2 trionfale per l’Italia della pesistica olimpica, con la strepitosa tripletta di un Sergio Massidda in crescita esponenziale anche rispetto ai recenti Campionati Europei Senior di Mosca.

Il giovane atleta sardo classe 2002 si è imposto nella classifica generale ed in entrambe le graduatorie di specialità, firmando i nuovi record italiani assoluti di strappo (129 kg) e di totale (285 kg). Queste misure gli hanno permesso di stabilire anche i nuovi primati europei juniores di categoria.

Massidda, dopo aver messo in ghiaccio il titolo iridato sollevando 156 kg in seconda prova, ha poi provato senza successo a quota 160 kg un ultimo tentativo che gli sarebbe valso il nuovo record mondiale junior di slancio. Triplo argento per il kazako Alexey Drozdov con 282 kg complessivi (128+154 kg), mentre il russo Vanik Mkhitarian si è aggiudicato il bronzo di totale con 265 kg.

Per quanto riguarda l’esercizio di strappo, si è classificato in terza piazza il sud coreano Rok Shin con 125 kg (finito poi fuori gara nel totale con tre nulli nello slancio). Un buon bronzo di specialità nello slancio ma gara complessivamente negativa sempre in casa Italia per Davide Ruiu, autore di tre nulli nello strappo che lo hanno messo fuori classifica nel totale. Il 19enne sardo è rimasto comunque lontano dal personale (158 kg di slancio) anche nella seconda fase della competizione, chiudendo al 3° posto nella graduatoria di specialità con 153 kg.

Foto: FIPE