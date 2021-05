Sollevamento pesi, Mondiali junior 2021: Federico La Barbera quarto nei -55 kg maschili, vince il kazako Abaly Aulelkhanov

Ha preso il via questa mattina l’edizione 2021 dei Mondiali junior di sollevamento pesi, che in quel di Tashkent (Uzbekistan) stanno mettendo di fronte i migliori talenti del pianeta, iniziando dalla gara riservata ai -55 kg maschili, dove è sceso in pedana anche l’azzurro Federico La Barbera.

Nella gara di strappo è iniziato il duello tra il kazako Abaly Aulelkhanov e l’uzbeko Ogabek Nafasov, con il padrone di casa che ha alzato 104 kg al secondo tentativo, attendendo poi la prova del rivale. Aulelkhanov ha dunque aperto a 103 kg, ripetendosi prima a 106 kg e poi a 108 kg, con Nafasov che ha poi sbagliato a quota 109 kg. Bronzo al panamense Gonzalez Martinez, con 102 kg, mentre La Barbera non è andato oltre la quinta piazza, con 98 kg.

Nello slancio Aulelkhanov è entrato direttamente a 132 kg, con Nafasov che si è accontentato dell’argento con 129 kg, mentre il kazako è riuscito a mettere a segno addirittura 140 kg, al terzo tentativo, con il podio completato dall’ecuadoriano Vallejo Zurrita, con 127 kg. Ancora quinto Federico La Barbera, questa volta con 125 kg, fallendo poi una prova a 131 kg che gli sarebbe valsa la medaglia.

La classifica combinata ha premiato dunque Abaly Aulelkhanov, in rappresentanza del Kazakistan, con 248 kg cumulati, ben 15 kg in più di Nafasov, fermo a 233 kg, mentre il bronzo è andato a Zurrita, con 228 kg. Ottimo quarto posto per Federico La Barbera, con uno score di 223 kg.

