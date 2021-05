I Mondiali 2021 di skateboard, specialità street, andranno in scena al Foro Italico di Roma. L’appuntamento è dal 30 maggio al 6 giugno presso lo Stadio Nicola Pietrangeli, che in questi giorni sta ospitando gli Internazionali d’Italia di tennis. Sarà dunque la capitale a fare da cornice alla massima kermesse di questo sport, pronto a fare il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo.

Per la prima volta nella storia, infatti, questa disciplina tanto gradita ai giovani sarà inserita nel programma a cinque cerchi. Proprio i Mondiali di Roma metteranno in palio sei pass individuali (3 per sesso): gli atleti che saliranno sul podio staccheranno il biglietto per i Giochi. Gli altri 17 posti a disposizione (per sesso, 34 complessivi) saranno messi in palio in questa modalità: 16 attraverso il ranking internazionale (massimo 2 atleti per Paesi, la rassegna iridata assegna punti importantissima per la graduatoria) e 1 pass di diritto al Giappone.

L’Italia punterà in particolar modo sulla giovane Asia Lanzi, 18enne che occupa il 34mo nel ranking e che può giocarsi un pass olimpico. Vedremo all’opera anche Massimo Cristofoletti e Kevin Duman. Presenti tante stelle internazionali come l’americano Nyjah Huston, del giapponese Yuto Horigome o delle brasiliane Pamela Rosa o Leticia Bufoni.

Ivan Federico e Alessandro Mazzara sono infatti in lotta per conquistare il pass a cinque cerchi nel Park, i cui Mondiali non hanno ancora data e location. Ivan Federico è al 12mo posto nel ranking di qualificazione olimpica con 19.270 punti, mentre Alessandro Mazzara è 17mo con 15.630 punti, dunque sono pienamente in lizza per Tokyo.

Foto: comunicato stampa Vans