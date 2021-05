Skateboard, 3 italiani in lotta per le Olimpiadi! Mazzara, Federico e Lanzi a un passo da Tokyo. Risultati Dew Tour

A Des Moines (USA) si è disputata l’ultima tappa del Dew Tour di skateboard, competizione che mette in palio punti pesantissimi per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Va ricordato che per lo street non sono ancora stati previsti i Mondiali (e sarà difficile che si disputino), mentre il park sarà protagonista con la sua rassegna iridata settimana prossima a Roma. Questo sport farà il proprio debutto ai Giochi, a cui si qualificano i medagliati dei Mondiali, un giapponese per specialità, i migliori 16 del ranking (ma massimo due atleti per Nazione).

I tre azzurri impegnati in terra americana sono stati eliminati in semifinale: Alessandro Mazzara e Ivan Federico nel park, Asia Lanzi nello street. I tre italiani, però, hanno concrete chance di qualificarsi ai Giochi. I due uomini, rispettivamente 25mo e 31mo al Dew Tour a causa di qualche errore, sono ampiamente nella top-20 del ranking e potrebbero davvero festeggiare il pass (il ranking verrà aggiornato prossimamente, tra l’altro segnaliamo che la Federazione Internazionale non ha nemmeno pubblicato i risultati di queste gare, ci affidiamo al prezioso aggiornamento della nostra FISR). Asia Lanzi ha terminato in quindicesima posizione e si carica per i Mondiali casalinghi, dove si giocherà la qualificazione ai Giochi.

Foto: bs 360 – ph. Piero Capannini/FISR