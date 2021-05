Sinner-Herbert oggi, Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner, a partire dalle ore 11.00, farà il suo esordio nell’edizione 2021 del Roland Garros. Il tennista azzurro (testa di serie n.18 del torneo) affronterà sul Suzanne-Lenglen il francese Pierre-Hugues Herbert (n.83 del ranking).

Una sfida, sulla carta, non impossibile per Jannik al cospetto di un giocatore d’attacco purò che meglio si trova sulle superfici veloci. Dipenderà, però, da quale versione di Sinner avremo considerando gli ultimi risultati poco entusiasmanti dell’altoatesino nel circuito internazionale.

Il classe 2001 del Bel Paese ha già incontrato il transalpino nel proprio percorso e ci si riferisce al torneo a Colonia dell’anno scorso quando vinse piuttosto nettamente in due set sul veloce indoor. In questo caso siamo su un’altra superficie e quindi cambieranno tanti riferimenti. Jannik ha nel mirino il 2° turno dove, in caso di successo, affronterà il vincente della sfida tra l’altro italiano Gianluca Mager e l’australiano John Millman.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA SINNER-HERBERT

Lunedì 31 maggio

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Jannik Sinner ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Laura Siegemund GER vs Caroline Garcia FRA

Sofia Kenin USA vs Jelena Ostapenko LAT

Jo-Wilfried Tsonga FRA vs Yoshihito Nishioka JPN

PROGRAMMA SINNER-HERBERT IN TV

Il match tra Jannik Sinner e Pierre-Hugues Herbert aprirà il programma del Suzanne Lenglen ed è previsto alle ore 11.00. La trasmissione del match sarà affidata a Eurosport 1 o Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Foto: LaPresse