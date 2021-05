Rugby, Top 10 2021: Il Petrarca Padova non fallisce e va in finale

È il Petrarca Padova il primo finalista del Top 10 2020-2021 del rugby. Dopo il successo nel match d’andata, soffrono i padroni di casa che rischiano grosso contro un Valorugby che con coraggio e forza riesce a rimontare, ribaltare il risultato e arriva nel finale a una sola meta dalla finale. Ma resiste Padova e a Reggio resta solo la meritata vittoria in trasferta, che però non basta.

Il Petrarca prova fin da subito a fare il match, ma buona la difesa del Valorugby che non dà spazio ai padroni di casa. Alza il ritmo la squadra di Padova, gli emiliani diventano un po’ fallosi e così i ragazzi di Marcato possono finalmente conquistare terreno. Così arriva un nuovo fallo e all’11’ va sulla piazzola Lyle e primo vantaggio del match. Il Valorugby però risponde subito portandosi in attacco. Emiliani che vogliono la meta e non si accontentano di piazzare quando ne hanno la chance. Tanti falli, tanti errori da entrambe le parti e match che fatica a decollare. Prova ad alzare il ritmo il Petrarca, ma difende sempre bene il Valorugby che impediscono ai padroni di casa di allungare. Il tempo passa e, così, con grande equilibrio si va al riposo con Padova avanti solo 3-0.

Spinge subito il Petrarca Padova a inizio ripresa, con il Valorugby obbligato a commettere diversi falli per fermare la furia di Tebaldi e compagni. E arriva la meta al 49’, quando è Trotta che prende l’ovale da un comodo passaggio di Tebaldi e senza avversari può schiacciare in meta per il 10-0 dei padroni di casa. Va vicinissimo alla meta il Valorugby al 53’ con l’ex Conforti, ma il terza linea perde l’ovale all’ultimo e nulla di fatto, anche se gli emiliani avevano un vantaggio e restano in attacco. Ancora uno sfondamento da pick&go del Valorugby e il TMO dà la meta a Fusco per il 10-5 al 55’, con Farolini che manca la trasformazione.

Reggio che ora vuole ribaltare il risultato, con gli ospiti che alzano il ritmo, Petrarca che si salva con un placcaggio in extremis di Lyle, ma il Valorugby insiste e con un calcio al largo arriva la meta di Vaega e ospiti che si portano sul 10-10. Devono reagire i padroni di casa e lo fanno subito, obbligano il Valorugby al fallo e Lyle riporta i suoi avanti. Subito dopo un bruttissimo colpo per Micheletto mentre sta placcando e giocatore che resta a terra e arbitro che deve fermare il match. La mischia che fa riprendere il gioco viene dominata dal Petrarca che subisce fallo e Lyle torna sulla piazzola e porta i suoi sul 16-10. E match che sembra chiudersi al 69’, quando Capraro si invola al largo e va a schiacciare in meta per il 23-10 che virtualmente manda il Petrarca in finale. Non alza bandiera bianca il Valorugby, che costruisce un’azione spettacolare con Vaega che con un calcetto verso il centro trova Fusco che schiaccia in meta per il 23-17 al 75’. E poco dopo è ancora la squadra emiliana ad attaccare e pallone che va in meta con Messori, che a tre minuti dalla fine riapre tutto. Valorugby che si porta sul 23-24 e con il bonus offensivo, con il Petrarca che ora deve difendere i sei punti per il bonus difensivo. Ed emiliani che insistono mentre il cronometro diventa rosso, conquistano una touche sui 5 metri

Foto: Alessio Tarpini/LPS