Rugby, Top 10 2021: è il momento delle semifinali. Il Petrarca Padova parte favorito

Si disputano tra domani e domenica le semifinali d’andata del Top 10, il massimo campionato italiano di rugby. E ai playoff sono andate le quattro formazioni che hanno dominato la stagione, con la qualificazione che è stata conquistata in largo anticipo da Petrarca Padova, Rovigo, Calvisano e Valorugby Emilia.

Proprio il Petrarca Padova è la favorita d’obbligo in questi playoff, con un campionato che l’ha vista comandare fin da subito e chiudere con 16 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. I ragazzi di Andrea Marcato saranno, dunque, impegnati domani alle ore 18.00 in casa del Valorugby Emilia, con la formazione guidata da Manghi che arriva all’appuntamento con all’attivo 12 vittorie, 1 pareggio e cinque sconfitte.

La sfida del Mirabello è il remake dell’ultima giornata della stagione regolare, con il Petrarca Padova che si è imposto sui padroni di casa per 18-23, conquistando matematicamente la vetta. Anche all’andata i veneti hanno vinto per 19-13 e, dunque, si presentano a queste semifinali forti del doppio successo in stagione. Ma il Valorugby ha la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo in entrambe le occasioni e punta a ribaltare i pronostici.

Semifinale di lusso, invece, domenica, con in campo il Calvisano e il Rovigo. Si parla, infatti, delle due squadre che hanno vinto cinque degli ultimi sei scudetti (l’altro è andato proprio al Petrarca Padova) e che si sono sfidate per il titolo in finale in tutte e cinque quelle occasioni. Il Rovigo ha chiuso la stagione al secondo posto con 13 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, mentre i bresciani hanno ottenuto 12 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Già questo mostra il grande equilibrio che si può prevedere in campo domenica a Calvisano e che i due precedenti stagionali hanno già dimostrato. Nella stagione regolare, infatti, Rovigo si è imposta due volte sui campioni in carica, ma entrambe le volte sono state battaglie vere. A dicembre, a Calvisano, i rossoblù si sono imposti 13-17 con la meta decisiva di Uncini, mentre a marzo a Rovigo i padroni di casa hanno vinto una vera e propria battaglia chiusa con uno spettacolare 42-35 in rimonta e deciso dalla meta nel finale di Menniti-Ippolito.

Foto: Gino De Meo/LPS