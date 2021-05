Roland Garros 2021, tutti gli italiani in campo domenica 30 maggio: orari, tv, ordine di gioco, programma

Si apre il sipario sul Roland Garros 2021. A partire dalle ore 11.00 di oggi i campi in terra rossa di Parigi diventeranno il centro del mondo tennistico. Il primo azzurro ad esordire nello Slam transalpino sarà Fabio Fognini che sfiderà la wild card di casa Gregoire Barrere, sarà il primo match sul Court Suzanne-Lenglen.

Una sfida nella quale il ligure parte favorito ma dovrà fare attenzione a non lasciare troppo campo all’avversario pronto a sfruttare la situazione. In casa Italia sarà la giornata del match tra Alessandro Giannessi, unico italiano capace di passare le qualificazioni, e Kei Nishikori come terzo match sul Campo N.14.

Al femminile ci sarà l’esordio al Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto che giocherà contro la rumena Ana Bogdan in apertura di giornata sul Campo N.8. Sul Philippe Chatrier saranno impegnati i big: Naomi Osaka, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas.

La prima giornata del Roland Garros 2021 inizierà, come detto, oggi alle ore 11.00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player ed Discovery+. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ROLAND GARROS: ORDINE DI GIOCO 30 MAGGIO

Si comincerà su tutti i campi alle ore 11.00

COURT PHILIPPE CHATRIER

Tig (ROU)-Osaka (JPN) (2) – 1° turno donne

Andujar (ESP)-Thiem (AUT) (4) – 1° turno uomini

Azarenka (BLR) (15)-Kuznetsova (RUS) – 1° turno donne

Tsitsipas (GRE) (5)-Chardy (FRA) – 1° turno uomini

COURT SUZANNE LENGLEN

Fognini (ITA) (27)-Barrere (FRA) (WC) – 1° turno uomini

Minnen (BEL) (Q)-Kvitova (CZE) (11) – 1° turno donne

Konjuh (CRO) (Q)-Sabalenka (BLR) (3) – 1° turno donne

Zverev (GER) (6)-Otte (GER) (Q) – 1° turno uomini

COURT SIMONNE MATHIEU

Burel (FRA) (WC)-Kovinic (MNE) – 1° turno donne

Fucsovics (HUN)-Simon (FRA) – 1° turno uomini

Moutet (FRA)-Djere (SRB) – 1° turno uomini

Dodin (FRA) (WC)-Keys (USA) (23) – 1° turno donne

COURT 14

Kalinina (UKR) (Q)-Kerber (GER) (26) – 1° turno donne

Rybakina (KAZ) (21)-Jacquemot (FRA) (WC) – 1° turno donne

Nishikori (JPN)-Giannessi (ITA) (Q) – 1° turno uomini

Van de Zandschulp (NED) (Q)-Hurkacz (POL) (19) – 1° turno uomini

COURT 7

Kozlova (UKR)-Tomljanovic (AUS) – 1° turno donne

Vilella Martinez (ESP) (Q)-Bautista Agut (ESP) (11) – 1° turno uomini

Dimitrov (BUL) (16)-Giron (USA) – 1° turno uomini

Parry (FRA) (WC)-Sasnovich (BLR) – 1° turno donne

COURT 6

Badosa (33) (ESP)-Davis (USA) – 1° turno donne

Kecmanovic (SRB)-Evans (GBR) (25) – 1° turno uomini

Hibino (JPN)-Stojanovic (SRB) – 1° turno donne

Davidovich Fokina (ESP)-Kukushkin (KAZ) – 1° turno uomini

COURT 8

Cocciaretto (ITA) (LL)-Bogdan (ROU) – 1° turno donne

Hanfmann (GER)-Laaksonen (SUI) (Q) – 1° turno uomini

Ruusuvuori (FIN)-McDonald (USA) (Q) – 1° turno uomini

Fernandez (CAN)-Potapova (RUS) – 1° turno donne

COURT 9

Gerasimov (BLR)-Couacaud (FRA) (WC) – 1° turno uomini

Khachanov (RUS) (23)-Vesely (CZE) – 1° turno uomini

Vesnina (RUS)-Govortsova (BLR) (LL) – 1° turno donne

Anisimova (USA)-Kudermetova (RUS) (29) – 1° turno donne

COURT 12

Collins (USA)-X. Wang (CHN) (Q) – 1° turno donne

Pavlyuchenkova (RUS) (31)-McHale (USA) – 1° turno donne

Londero (ARG)-Garin (CHI) (22) – 1° turno uomini

Safiullin (RUS) (Q)-Taberner (ESP) (Q) – 1° turno uomini

COURT 13

Gombos (SVK)-Carreno Busta (ESP) (12) – 1° turno uomini

Pella (ARG)-Galan (COL) (Q) – 1° turno uomini

Tauson (DEN)-Gorgodze (GEO) (Q) – 1° turno donne

Bouzkova (CZE)-Siniakova (CZE) – 1° turno donne

ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

Foto: LaPresse