MotoGP in tv, orari GP Italia 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Dopo due giorni riservate a prove libere e qualifiche, il weekend toscano del Mugello entra nel vivo quest’oggi con le gare del Gran Premio d’Italia 2021, valevole come sesto appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa in MotoGP per il duello annunciato tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, favoriti principali per la vittoria di tappa e per il titolo iridato.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.40 E 14.00

Esito assolutamente non scontato per la corsa della classe regina, in cui proveranno ad inserirsi nella lotta per la prima piazza anche Jack Miller e le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, mentre Aprilia e KTM potrebbero pagare dazio oggi sul passo dopo un’ottima qualifica. Valentino Rossi vuole la rimonta dalle retrovie per avvicinare almeno la top10, ma per quanto visto sinora in prova non sarà semplice entrare in zona punti.

Il Gran Premio d’Italia 2021, sesto round stagionale del Motomondiale, verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della domenica del Mugello.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP d’Italia 2021 al Mugello:

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2021 SKY E DAZN

Domenica 30 maggio

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 30 maggio

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

