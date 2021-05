Roland Garros 2021, primo turno qualificazioni femminili (24 maggio): vincono Sara Errani e Martina Di Giuseppe

Così come per gli uomini, oggi, lunedì 24 maggio, scattano a Parigi anche per le donne le qualificazioni del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino felice per le due azzurre impegnate, con Sara Errani e Martina Di Giuseppe che passano al secondo turno.

Sara Errani, accreditata della quinta testa di serie del tabellone cadetto, supera la statunitense Sachia Vickery per 6-2 7-5 in un’ora e 48 minuti ed al secondo turno sfiderà la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Per l’azzurra oggi 7 palle break sfruttate su 13, mentre l’americana ne converte solo 5 delle 10 avute.

Nel primo set parte male l’azzurra, sotto 0-3 con due break di ritardo, ma poi l’azzurra si scuote, inanella sei giochi e chiude 6-3. La seconda partita vede nuovamente la statunitense scappare sul 3-0, ma Errani trova l’aggancio sul 4-4 e va a servire per il match. Vickery allunga la contesa una volta, ma cede ancora la battuta e l’azzurra chiude poi 7-5.

Martina Di Giuseppe vince una battaglia sportiva lunga 2 ore e 42 minuti contro la russa Varvara Flink, avendo la meglio per 7-5 3-6 7-6 (3) e regalandosi così il secondo turno contro la slovacca Rebecca Sramkova. Per l’azzurra oggi, nonostante la vittoria, un punto in meno conquistato, 128 contro 129, rispetto alla russa.

Nella prima partita l’azzurra, sotto 4-5, annulla in risposta due set point, inanella tre giochi e chiude 7-5. La russa si riscatta nella seconda frazione, con break nel quinto e nel nono gioco fino al 6-3. Nel set decisivo si arriva senza break fino al tie break, poi l’azzurra ottiene due volte il punto sul servizio e tanto basta per il 7-3 finale.

Foto: LM / Valerio Origo