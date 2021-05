Un successo importante per Jannik Sinner, il primo al quinto set nella sua carriera Slam. Il Roland Garros 2021 inizia con un’epica battaglia con Pierre-Hugues Herbert, in cui l’altoatesino ha dovuto difendersi da un match point nel quarto parziale; nonostante in molti tratti del match l’azzurro non riusciva minimamente a trovare una soluzione definitiva ai continui cambi di tattica del francese, è riuscito a salvarsi e a portare la partita alla frazione decisiva, vincendola nettamente.

Intervistato da Cedric Pioline al termine della partita, Sinner ha parlato delle sue sensazioni nell’affrontare Herbert: “Ovviamente, quando ho visto il tabellone e ho letto il suo nome ho compreso che sarebbe stata una partita molto dura. Sapevo che avrebbe avuto il pubblico dalla sua parte, ma va bene perché è presente, quindi lo ringrazio di essere qui“. Sulle tre palle break consecutive e il match point nel quarto set, che hanno cambiato l’andamento della partita, risponde in maniera laconica: “Il tennis è uno sport folle, sono contento che sia andata in questo modo“.

Jannik sa che quest’oggi ha dovuto fare i salti mortali per uscire vincitore dalla partita: “Oggi sono sopravvissuto e sono contento di essere al turno successivo. Per vincere una partita del genere bisogna essere forti mentalmente, specialmente al meglio dei cinque set. L’inerzia può cambiare in un gioco o a causa di un singolo punto; potevo farlo nel terzo set, quando ho recuperato due break e ho perso al tie-break. Ci sono tanti momenti nel corso di una partita che possono farla svoltare. Sono contento di aver giocato con Pierre e di poter disputare un’altra partita a Parigi“.

Foto: LaPresse