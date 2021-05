Roland Garros 2021, forfait di John Millman a Parigi: Gianluca Mager affronta Peter Gojowczyk

Un avversario diverso per Gianluca Mager quest’oggi a Parigi. Il ligure, impegnato nel primo turno del Roland Garros 2021, aveva in programma il confronto sul campo 8 con l’australiano John Millman. E’ arrivata però, poco prima del via del programma odierno, la rinuncia dell’aussie per cause non ben precisate.

Roland Garros update:

OUT: Millman

IN: Gojowczyk (LL, will play against Mager) — Entry List Updates (@EntryLists) May 31, 2021

Pertanto Mager se la vedrà con il ripescato (lucky loser) Peter Gojowczyk. Non semplice per l’azzurro riordinare le idee e confrontarsi con un avversario diverso da quello che ci si aspettava. Il tedesco (n.134 del mondo) è un tennista solido, ostico da affrontare. Sarà necessaria, quindi, una versione di Mager convincente.

Foto: Shutterstock.com