Il 2021 di Dominic Thiem si sta trasformando in un vero e proprio calvario sportivo. Il tennista austriaco, infatti, dopo settimane complicate a livello mentale, più che di gioco, sembrava avere dato buone risposte al Masters 1000 di Roma, confidando che Parigi, poi, potesse rimettere finalmente in carreggiata una stagione fino a quel momento con più luci che ombre.

La sconfitta al primo turno del Roland Garros 2021 per mano dello spagnolo Pablo Andujar, invece, ha fatto ripiombare Thiem in un incubo. Un tonfo ulteriormente acuito dal fatto che il nativo di Wiener Neustadt fosse avanti due set a zero sullo spagnolo. Il punteggio finale recita: 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 in 4h29′ di gioco. Una doccia fredda, anzi gelata, per il classe 1993, che ora proverà a rimettere assieme i cocci dopo una sconfitta veramente pesantissima sotto tanti punti di vista.

“È molto difficile accettare di essere già fuori dal Roland Garros, è una sconfitta che ha un sapore strano per me – ammette a TennisWorldItalia.com – Dimostra anche che non tutti sono come i Big 3, che non perdono mai all’inizio dei tornei importanti. Ho vinto uno Slam abbastanza recentemente e credo di essere ancora nel processo di apprendimento dopo un risultato di tale portata. Spero di riprendermi e di tornare più forte di prima, ma sinceramente non so quando arriverà quel momento”.

Thiem è quindi passato ad analizzare la questione legata al suo modo di giocare, uno degli aspetti che, oggettivamente, più preoccupano l’austriaco: “Il problema non era motivazionale, semplicemente mancava il mio tennis. È come se tutti i miei colpi difettassero di potenza, non ero sufficientemente preciso neanche nelle direzioni e la mia mobilità era molto lontana dal livello abituale. Sono messo davvero male e non capisco il perché. Sono trascorsi due mesi da quando sono tornato ad allenarmi, a Madrid e Roma avevo dato segnali di progresso, ma poi sono tornato nuovamente indietro a Lione e qui a Parigi”.

Il vincitore degli US Open 2020 conclude il suo racconto in maniera sincera e obiettiva: “Sto affrontando una situazione totalmente nuova, fino ad oggi la mia carriera aveva sempre puntato verso l’alto. Non avevo mai attraversato una crisi come questa o perso un match simile, è raro per me subire una rimonta da due set a zero. Nel quinto parziale ho avuto anche una palla per salire 3-1, ma credo di non aver fatto abbastanza per portarla a casa. È stato un completo disastro”.

