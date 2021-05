Roland Garros 2021: prima vittoria Slam per Gianluca Mager. Battuto in quattro set il tedesco Gojowczyk

La prima vittoria in uno Slam non si scorda mai. Gianluca Mager ha finalmente centrato questo obiettivo, qualificandosi per il secondo turno del Roland Garros 2021 dopo aver sconfitto in quattro set il tedesco Peter Gojowczyk, numero 134 del mondo, entrato in tabellone dopo il forfait dell’australiano John Millman. Il ligure si è imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 7-5 dopo due ore e trentanove minuti di gioco. Ottima prestazione, soprattutto al servizio, del numero 87 del ranking ATP, che ha realizzato ben 11 ace e vinto il 75% dei punti quando ha servito la prima.

Dopo un inizio di match equilibrato, Mager riesce a togliere la battuta all’avversario nel quinto gioco. Il ligure domina la prima frazione, ottenendo un nuovo break nel settimo game, allungando sul 5-2. Mager spreca tre set point, poi annulla una palla del controbreak ed alla quarta occasione riesce a chiudere sul 6-2.

Un inizio di secondo set senza complicazioni al servizio per i due tennisti. Nel sesto game, però, Gojowczyk gioca bene in risposta e riesce a strappare la battuta all’italiano. Mager ha un’immediata reazione e trova il controbreak immediato. Purtroppo il ligure ha problemi ancora nei suoi turni di servizio e cede nuovamente la battuta nell’ottavo gioco, perdendo il parziale per 6-3.

Nonostante il set perso, Mager parte benissimo nella terza frazione e si procura subito il break, che lo porta sul 3-0. Gojowczyk, però, rimonta e vince i successivi tre game, pareggiando sul 3-3. Nel decimo gioco, tuttavia, Mager si procura una palla break e la sfrutta immediatamente, conquistando la terza frazione per 6-4.

Il quarto set è una battaglia con Mager e Gojowczyk che mantengono sempre il servizio. Il ligure rischia tantissimo in un settimo game interminabile, dove annulla ben tre palle break e riesce mantenere la battuta. Il copione si replica anche nel decimo game, dove il ligure cancella ancora tre palle break al tedesco. Scampato il pericolo il numero 87 del mondo è aggressivo in risposta nel dodicesimo game e al secondo match point chiude per 7-5.

Adesso nel secondo turno Mager affronterà il vincente del match tra Jannik Sinner ed il francese Pierre-Hugues Herbert, che sono in campo ora e stanno battagliando nel quinto set.

