Rally, Portogallo day-3: Elfyn Evans gestisce e vince per la prima volta in stagione

Elfyn Evans conquista la prima gioia del 2021 in occasione del Rally del Portogallo, quarto atto del Mondiale 2021. Il britannico, al comando al termine della seconda giornata in seguito ai problemi dell’estone Ott Tanak (Hyundai), ha gestito le ultime prove in cui non ha commesso errori. Per Toyota si tratta della terza affermazione del 2021, la seconda consecutiva dopo la splendida doppietta in Croazia.

Secondo posto conclusivo per Daniel Sordo con l’unica delle Hyundai rimaste in gara per il successo. L’esperto spagnolo, presente per la seconda volta nel WRC 2021, non è mai stato in grado di recuperare i 10 secondi di ritardo dal rivale che si sono trasformati in 28.3 secondi. Terza piazza conclusiva per Sebastien Ogier che con un nuovo podio si conferma al comando del Mondiale.

Ottimo fine settimana per il giapponese Takamoto Katsuta. Il quarto pilota di Toyota non ha commesso errori ed ha completato con 1 minuto di ritardo l’evento davanti alla Ford di M-Sport dell’inglese Gus Greensmith. Conferme anche per l’esordiente francese Adrien Fourmaux, pilota che in certi appuntamenti rimpiazza il finnico Teemu Suninen.

Premio di consolazione per Ott Tanak, padrone fino alla 14ma frazione dell’evento. Il campione 2019 di Hyundai conquista i punti della Power Stage, la frazione che come da tradizione chiude la manifestazione. Un danno alla sospensione ha tolto l’estone dalla possibilità di conquistare il secondo acuto in campionato dopo il primo nella neve artica.

Appuntamento il 6 giugno per il Rally di Sardegna, secondo atto sterrato del 2021.

Classifica finale Rally Portogallo 2021

1 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 3:38:26.2

2 #6 ESP D. SORDO ESP B. ROZADA i20 Coupé WRC M RC1 3:38:54.5 +28.3 +28.3

3 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 3:39:49.8 +55.3 +1:23.6

4 #18 JPN T. KATSUTA GBR D. BARRITT Yaris WRC None RC1 3:40:54.6 +1:04.8 +2:28.4

5 #44 GBR G. GREENSMITH IRL C. PATTERSON Fiesta WRC M RC1 3:43:18.9 +2:24.3 +4:52.7

6 #16 FRA A. FOURMAUX BEL R. JAMOUL Fiesta WRC M RC1 3:43:29.6 +10.7 +5:03.4

7 #22 FIN E. LAPPI FIN J. FERM Polo Gti WRC2 RC2 3:48:03.4 +4:33.8 +9:37.2

8 #24 FIN T. SUNINEN FIN M. MARKKULA Fiesta Mk II WRC2 RC2 3:49:46.2 +1:42.8 +11:20.0

9 #23 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN C3 WRC2DC RC2 3:50:27.7 +41.5 +12:01.5

10 #25 RAF N. GRYAZIN RAF K. ALEKSANDROV Polo Gti WRC2 RC2 3:51:02.0 +34.3 +12:35.8

11 #30 SWE O. SOLBERG IRL A. JOHNSTON NG i20 WRC2 RC2 3:51:16.9 +14.9 +12:50.7

12 #21 BOL M. BULACIA ARG M. OHANNESIAN Fabia Evo WRC2DC RC2 3:52:45.0 +1:28.1 +14:18.8

13 #35 POL K. KAJETANOWICZ POL M. SZCZEPANIAK Fabia Evo WRC3 RC2 3:52:49.7 +4.7 +14:23.5

14 #32 FRA Y. ROSSEL FRA A. CORIA C3 WRC3 RC2 3:52:55.3 +5.6 +14:29.1

15 #38 GBR C. INGRAM GBR R. WHITTOCK Fabia Evo WRC3 RC2 3:53:45.0 +49.7 +15:18.8

Foto: LiveMedia/DPPI/Paulo Maria