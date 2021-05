Quanti soldi può guadagnare Matteo Berrettini vincendo il Masters 1000 di Madrid? Montepremi e cifre

Quanti soldi può guadagnare Matteo Berrettini vincendo il Masters 1000 di Madrid? L’assegno garantito al trionfatore del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola è particolarmente interessante: 315.160 euro. Il romano cercherà il colpaccio in una finale davvero durissima contro il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato Rafael Nadal e Dominic Thiem. Servirà un’impresa al nostro portacolori contro il numero 6 al mondo, ma il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per imporsi.

Il 25enne tornerà in campo oggi pomeerigio (ore 18.30) per affrontare il teutonico. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, il nativo di Amburgo conduce per 2-1. Il risultato odierno è importante dal punto di vista agonistico, ma ha anche un risvolto economico particolarmente interessante. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Madrid? L’assegno è di 188.280 euro, una cifra eccellente che può essere incrementata vincendo la kermesse in terra iberica.

Foto: LaPresse