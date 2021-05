Quanti soldi hanno guadagnato i Maneskin vincendo l’Eurovision Song Contest 2021? Domanda che è sulla bocca di tutti gli appassionati di musica e non solo, dopo la conclusione della celeberrima kermesse canora a livello continentale. Il gruppo rock si è imposto sul palco di Rotterdam grazie alla bella interprestazione della canzone “Zitti e buoni” con cui un paio di mesi fa si era aggiudicata il Festival di Sanremo. La band è riuscita nell’impresa di riportare l’Italia sul tetto d’Europa dopo 31 anni dall’apoteosi di Toto Cutugno.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono sulla bocca di tutta Italia, in particolar modo grazie all’orecchiabile ritornello “Sono fuori di testa, ma diverso da loro”, e saranno in radio per i prossimi mesi oltre ad avere diverse apparizioni televisive. Il premio di gara, però, è davvero sorprendente ed è pari a zero euro.

Sì, l’Eurovision Song Contest non ha un montepremi, proprio come il Festival di Sanremo: i guadagni arrivano dal circuito musicale e dalla visibilità, ma non dal risultato di gara. Per i vincitori, come per tutti gli altri concorrenti, è previsto esclusivamente un rimborso spese per vitto e alloggio.

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO I MANESKIN VINCENDO L’EUROVISION?

Zero euro. Non è previsto un montepremi per il risultato di gara.

