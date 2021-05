L’Italia è sul tetto d’Europa della musica! I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest, la celeberrima kermesse canora andata in scena quest’anno a Rotterdam (Paesi Bassi). I vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo hanno regalato una strepitosa performance, interpretando brillantemente la loro “Zitti e buoni” con cui avevano trionfato un paio di mesi fa al Teatro Ariston, e hanno alzato al cielo il trofeo a forma di microfono più ambito del Vecchio Continente.

La band ha regalato una gioia enorme al Bel Paese e ha riportato l’Italia sul trono dell’Eurovision ad addirittura 31 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 1990 vinse Toto Cutugno con “Insieme”. Si tratta del terzo sigillo per la nostra Nazione in questa competizione nata nell’ormai lontano 1956, visto che nel 1964 fu Gigliola Cinquetti a imporsi con la sua “Non ho l’età (per amarti)”.

I Maneskin, che hanno dovuto cantare un versione leggermente rivista rispetto a quella intonata a Sanremo (vanno tagliate le parolacce), avevano chiuso al quarto posto la tornata della votazione delle giurie tecniche, ma erano in scia a Francia, Svizzera e Malta. Il televoto del pubblico ha poi ribaltato totalmente la questione, il gruppo italiano è stato il più apprezzato da casa (attenzione: dall’estero, gli spettatori da un Paese non possono votare per i propri rappresentanti) e ha scalato la classifica: 524 punti per battere Francia e Svizzera.

Il gruppo, il cui nome significa “Chiaro di luna” in lingua danese, ha letteralmente sbancato e ha meritatamente esultato per quello che è il trionfo più importante della carriera. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno alzato al cielo il prestigiosissimo trofeo, quattro anni dopo essere giunti secondi al talent X Factor. Tra le loro hit figurano “Morirò da re” e “Torna a casa”, già affiancate da un paio di mesi da questo brano caratterizzato dal ritornello “Sono fuori di testa, ma diverso da loro”.

Damiano David, il frontman del quartetto, ha dichiarato in inglese: “Il rock ‘n roll non morirà mai”. L’Italia, in quanto Campione in carica, avrà l’onore di ospitare l’Eurovision Song Contest 2022, la città deve essere ancora definita.

Foto: Lapresse