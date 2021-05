Playoff NBA 2021, i risultati della notte (24 maggio): Suns battono Lakers, Hawks passano a New York. Memphis, che sorpresa sui Jazz!

Si completa l’inizio dei playoff NBA. Dopo l’antipasto dei play-in, ecco che arriva la fase più attesa, voluta e desiderata di un’intera stagione, che dopo le 72 partite regolari si avvia verso un’estate che vedrà un luglio insolito, con l’assegnazione dell’anello proprio alla vigilia del viaggio in Giappone.

I Phoenix Suns battono i Los Angeles Lakers per 99-90, mantengono il fattore campo e si procurano un vantaggio importante nella serie. LeBron James non morde con 18 punti e 10 rimbalzi, e così il grande protagonista è l’inafferrabile Devin Booker a quota 34, con DeAndre Ayton che scrive 21 e 16 rimbalzi su un tabellino che ha un sapor d’antico, dopo i duelli del tempo che fu tra Kobe Bryant e Steve Nash.

I Philadelphia 76ers riescono a non farsi intimorire dai Washington Wizards, scappando via a metà terzo quarto e non facendosi più riprendere. 125-118 il punteggio finale, con una mostruosa prova combinata di Tobias Harris (37 punti) e di Joel Embiid (30), ma anche di Ben Simmons, straordinario autore di 15 rimbalzi e altrettanti assist. Dall’altra parte non bastano i 33 con 10 rimbalzi di Bradley Beal, così come neppure i 16 e 14 assist di Russell Westbrook, ben limitato da Simmons.

Gli Atlanta Hawks vanno a espugnare il Madison Square Garden in maniera istantanea portandosi avanti nella serie con i New York Knicks. Un 105-107 i cui contorni sono quelli del finale thrilling, deciso da Trae Young con gli ultimi due dei suoi 32 punti con 10 assist. Fondamentali anche i 18 di Bogdan Bogdanovic, mentre Danilo Gallinari rimane a 7 in 23 minuti. Dall’altra parte il protagonista inatteso è Alec Burks (27 punti), mentre per Derrick Rose ce ne sono 17.

Per quel che invece riguarda l’ultima partita della notte, sono i Memphis Grizzlies a piazzare il maggior colpo, sconfiggendo gli Utah Jazz (privi di Donovan Mitchell), numeri 1 del seeding a Ovest. 109-112 il punteggio finale, con un pesante allungo nel terzo quarto, il tentativo di recupero casalingo e alla fine il successo ospite con 31 di Dillon Brooks e 26 di Ja Morant, oltre che con la doppia doppia da 15 e 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Sul fronte Jazz 29 di Bojan Bogdanovic e 22 con 11 assist di Mike Conley.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

EASTERN CONFERENCE

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 125-118 (1-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks 105-107 (0-1)

WESTERN CONFERENCE

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 99-90 (1-0)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 109-112 (0-1)

Foto: LaPresse