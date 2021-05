Pentathlon, Finali Coppa del Mondo 2021: Alice Sotero settima! Punti pesanti per il ranking olimpico

Erano due le azzurre in gara oggi nelle Finali della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si stanno disputando a Szekesfehervar, in Ungheria: settimo posto per Alice Sotero, 24ma Elena Micheli. Vittoria alla britannica Kate French davanti alla tedesca Annika Schleu ed alla magiara Michelle Gulyas.

Il successo della britannica Kate French arriva con 1384 punti: battuta per 6″ nel laser run la teutonica Annika Schleu, seconda (1378), mentre completa il podio l’ungherese Michelle Gulyas, terza a 8″ (1376). Non lontana dalla testa Alice Sotero, settima a 13″ (1371), mentre è 24ma Elena Micheli a 1’13” (1311).

Per Elena Micheli si trattava semplicemente di un test, seppur di altissimo livello, in vista delle Olimpiadi, alle quali è già qualificata (pass nominale) grazie all’argento dei Mondiali 2019, mentre Alice Sotero incamera oggi 58 punti pesantissimi per il ranking olimpico.

I Mondiali, infatti, oltre ad essere l’ultima manifestazione di qualifica diretta ai Giochi con in palio tre pass olimpici per gli atleti che saliranno sul podio, metteranno in palio punti per il ranking olimpico. Con l’ottimo piazzamento odierno Alice Sotero si porta al quarto posto tra le atlete ancora non qualificate per i Giochi.

FINALE FEMMINILE FINALI COPPA DEL MONDO 2021

1 KATE FRENCH 1384

2 ANNIKA SCHLEU 1378

3 MICHELLE GULYAS 1376

4 MAYAN OLIVER 1375

5 NATALYA COYLE 1373

6 JOANNA MUIR 1371

7 ALICE SOTERO 1371

8 FRANCESCA SUMMERS 1370

9 ANASTASIYA PROKOPENKO 1367

10 AMIRA KANDIL 1355

11 LAURA ASADAUSKAITE 1353

12 ELODIE CLOUVEL 1349

13 MARIE OTEIZA 1344

14 MARIANA ARCEO 1343

15 GINTARE VENCKAUSKAITE 1342

16 IEVA SERAPINAITE 1341

17 VOLHA SILKINA 1340

18 RENA SHIMAZU 1336

19 IRYNA PRASIANTSOVA 1336

20 XIAONAN ZHANG 1331

21 BLANKA GUZI 1322

22 ILKE OZYUKSEL 1322

23 GULNAZ GUBAYDULLINA 1321

24 ELENA MICHELI 1311

25 SIVE BRASSIL 1309

26 SALMA ABDELMAKSOUD 1300

27 LAURA HEREDIA 1298

28 ANNA MALISZEWSKA 1295

29 JANINE KOHLMANN 1293

30 TAMARA VEGA 1290

31 REBECCA LANGREHR 1288

32 ANNA JURT 1257

33 SOPHIA HERNANDEZ 1241

34 ULIANA BATASHOVA 1182

35 TAMARA ALEKSZEJEV 1041

36 LAURA SALMINEN 1023

Foto: comunicato stampa FIPM