Pattinaggio artistico a rotelle: tutto pronto per le Finali del circuito Nazionale Inline

Il pattinaggio artistico a rotelle si rimette in moto. Andranno in scena questo fine settimana, precisamente il 22 e il 23 maggio 2021, dal parquet della Palestra Giordani di Milano le Finali del circuito Nazionale Inline, gustoso antipasto di quelli che saranno i Campionati Italiani della disciplina, pianificati il 3 il 4 luglio presso la Playhall di Riccione all’interno della cornice degli Italian Roller Games.

Una gara che si prospetta molto interessante, non solo perché coinvolgerà i pattinatori che si sono distinti nelle tre tappe di Roma, Pieris e Modena, ma anche perché accoglierà anche alcune personalità di spicco all’esordio assoluto in un contesto federale. Parlando infatti della prima divisione è prevista ad esempio la presenza di Alessandro Liberatore, uno dei principi del quad, pronto finalmente a debuttare dopo il piccolo infortunio subito proprio durante il warm up al PalaMadiba di Modena. L’atleta bolognese si misurerà in questa occasione con l’esperto Antonio Panfili, bronzo ai Mondiali 2019, e con Francesco Meloni.

Battaglia serrata anche in campo femminile, dove la capofila sarà la detentrice del titolo iridato Chiara Censori, reduce da un lunghissimo periodo di stop causato dalla sua positività al Covid-19, contratto pochi giorni dopo la vittoria nella terza tappa. Tra le contendenti inoltre impossibile non citare Alessia Mangiarano, vincitrice dei primi due appuntamenti, Zoe Cattarin e Marta Gargano. Ma non finisce qui; stando alle iscrizioni nel capoluogo lombardo potrebbe anche giungere Noemi Da Mario, atleta di gigantesca esperienza con l’attrezzo a quattro ruote motivata a mettersi in gioco anche in questa disciplina in enorme ascesa.

Per la prima volta in stagione i pattinatori eseguiranno entrambi i segmenti di gara e non soltanto il libero come capitato in precedenza. L’intero evento sarà visibile su Sport2u, la WebTv di OA Sport.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di World Skate, World Roller Games Media Asset)