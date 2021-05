Pallanuoto, Serie A1 2021: Savona-Salerno 11-9. I liguri si qualificano per le semifinali play-off

Si è aperto oggi il sesto ed ultimo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. La sfida del Girone F tra RN Savona e RN Salerno si è conclusa sul punteggio di 11-9: grazie a questo risultato i liguri, a cui bastava un pari questa sera, avanzano alle semifinali play-off.

Intanto, la Federnuoto fa sapere che “a causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle ‘Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19’ della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società CN Posillipo, si dispone la sospensione dell’incontro CN Posillipo-Telimar, previsto sabato 8 maggio alle ore 15.00 presso la piscina F. Scandone a Napoli“.

TABELLINO

RN SAVONA-RN SALERNO 11-9

RN SAVONA: Massaro, Patchaliev 3, Bragantini, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo 2, Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Bertino 1, Da Rold. All. Angelini.

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo, Elez 2, Parrilli 2, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All. Citro.

Arbitri: Nicolosi e Petronilli.

Note – Parziali: 3-1 2-2 3-3 3-3. La partita è iniziata con 25 minuti di ritardo per la chiusura dell’autostrada tra Genova e Savona. Uscito per limite di falli Tomasic (Salerno) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 6/10 + 1 rigore, Salerno 2/8.

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto dopo 5 giornate su 6

Girone E: Pro Recco 15, Telimar Palermo 7, Pallanuoto Trieste 3, CN Posillipo 2.

Girone F: AN Brescia 15, RN Savona* 10, CC Ortigia 5, RN Salerno* 1.

* = una partita in più.

Risultati e programma Preliminary Round Scudetto

6^ giornata

CN Posillipo-Telimar (E) SOSPESA

Pro Recco-Pallanuoto Trieste (E) sabato 8 maggio ore 16.30

RN Savona-RN Nuoto Salerno (F) 11-9

AN Brescia-CC Ortigia (F) sabato 8 maggio ore 15.30

5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo (E) 17-6

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo (E) 6-6

CC Ortigia-RN Savona (F) 9-9

AN Brescia-RN Salerno (F) 12-5

4^ giornata

CN Posillipo-Pro Recco (E) 4-23

Telimar Palermo-Pallanuoto Trieste (E) 10-10

RN Salerno-CC Ortigia (F) 10-10

RN Savona-AN Brescia (F) 11-17

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar Palermo-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

Foto: LM / Enrico Casiraghi