Pallanuoto, Serie A1 2021: la Lazio vince il derby e fa un balzo verso la salvezza nel Play Out Round

Oggi, sabato 15 maggio, si è disputata l’ottava giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: nel derby capitolino fondamentale vittoria della Lazio Nuoto sulla Roma Nuoto per 12-8, mentre l’Iren Genova Quinto, pur essendo già salvo, non fa sconti e passa in casa della RN Florentia per 10-16. Turno di riposo per il San Donato Metanopoli.

Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei dieci turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2: la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto erano già salve prima della data odierna, mentre il San Donato Metanopoli oggi viene agganciato dalla Lazio Nuoto, infine adesso è spalle al muro la RN Florentia, battuta all’andata dai lombardi ed in svantaggio nei confronti diretti con i laziali per la differenza reti.

Seconda fase

Classifica ottava giornata Play Out Round

Girone G: Iren Genova Quinto* 21, Roma Nuoto 12, San Donato Metanopoli Sport 6, Lazio Nuoto* 6, RN Florentia 3.

* = una partita in più.

Risultati e programma Play Out Round

Girone G

8^ giornata

Lazio Nuoto-Roma Nuoto 13-8

RN Florentia-Iren Genova Quinto 10-16

San Donato Metanopoli Sport riposa

7^ giornata

Roma Nuoto-San Donato Metanopoli 12-8

Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto 9-4

RN Florentia riposa

6^ giornata

Lazio Nuoto-RN Florentia 13-6

San Donato Metanopoli-Iren Genova Quinto 10-11

Roma Nuoto riposa

5^ giornata

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto 5-9

San Donato Metanopoli-RN Florentia 10-9

Lazio Nuoto riposa

4^ giornata

Lazio Nuoto-San Donato Metanopoli 6-8

RN Florentia-Roma Nuoto 10-11

Iren Genova Quinto riposa

3^ giornata

Iren Genova Quinto-RN Florentia 13-9

Roma Nuoto-Lazio Nuoto 9-7

San Donato Metanopoli Sport riposa

2^ giornata

Lazio Nuoto-Iren Genova 6-12

San Donato Metanopoli Sport-Roma Nuoto 10-11

RN Florentia riposa

1^ giornata

Iren Genova Quinto-San Donato Metanopoli Sport 11-8

RN Florentia-Lazio Nuoto 11-5

Roma Nuoto riposa

Foto: LM / Carlo Cappuccitti