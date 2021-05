Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: vincono SIS Roma e Plebiscito Padova. Le semifinali play-off vanno entrambe alla bella

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede proseguire oggi le semifinali play-off: per conoscere i nomi delle due finaliste che si contenderanno lo scudetto bisognerà attendere in entrambe le serie Gara-3, in programma sabato 22 maggio a Padova (ore 14.00) e Catania (ore 16.00).

Oggi infatti il Plebiscito Padova, dopo aver perso Gara-1 in casa per 10-15, si impone in Gara-2 in casa del CSS Verona per 9-13, mentre l’altra serie rispetta il fattore campo e così la SIS Roma batte L’Ekipe Orizzonte Catania per 7-5, dopo che le etnee si erano imposte per 11-7 in Gara-1. In entrambi i casi sarà necessaria la bella.

TABELLINI

LIFEBRAIN SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 7-5

LIFEBRAIN SIS ROMA: Sparano, Tabani 1, Galardi, Avegno 2, Giustini, Chiappini, Picozzi, Sinigaglia, Nardini 3, Di Claudio 1, Storai, Iannarelli, Brandimarte. All. Capanna.

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 2, Viacava 1, Aiello, Barzon, Palmieri, Marletta 1, Emmolo, Vukovic 1, Riccioli, Spampinato, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Colombo e Frauenfelder.

Note – Parziali: 0-2 2-1 3-2 2-0. Superiorità numeriche: Roma 0/6 + un rigore e Orizzonte 0/6 + un rigore. Ammonito per proteste nel terzo tempo il tecnico della Roma Capanna. Nel terzo tempo, sul risultato di 3-4, Avegno (Roma) fallisce un rigore (palo). A 38 secondi dalla fine espulse per reciproche scorrettezze Galardi (R) e Riccioli (C).

CSS VERONA-PLEBISCITO PADOVA 9-13

CSS VERONA: Nigro, Esposito, Peroni, Zanetta, Borg 1, Alogbo 3, Marcialis 3, Perna, Gragnolati, Marchetti 1, Bianconi 1, Sbruzzi, Gabusi. All. Zizza.

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M., Savioli I., Gottardo, Queirolo 4, Al Masri, Millo 2, Dario, Cocchiere, Ranalli 5, Meggiato, Centanni 2, Giacon. All. Posterivo.

Arbitri: Castagnola e Paoletti.

Note – Parziali: 2-4 2-2 3-4 2-3. Uscite per limite di falli Dario (P), Gragnolati (V), Cocchiere (P), Marchetti (V) e Meggiato (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Verona 3/15 + un rigore e Plebiscito 3/12 + tre rigori. Espulse per gioco scorretto Bianconi (V) nel secondo tempo e Ranalli (P) nel quarto tempo.

Semifinali scudetto – A1 F

Venerdì 14 maggio – Gara-1

Padova – Piscina Plebiscito, Plebiscito Padova-CSS Verona 10-15

Catania – Piscina Scuderi, L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma 11-7

Martedì 18 maggio – Gara-2

Ostia (Roma) – Polo Acquatico Frecciarossa, Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 7-5

Verona – Piscina Monte Bianco, CSS Verona-Plebiscito Padova 9-13

Sabato 22 maggio – Gara-3 (decisiva)

Padova – Piscina Plebiscito, ore 14.00 Plebiscito Padova-CSS Verona

Catania – Piscina Scuderi, ore 16.00 L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma

La finale scudetto si giocherà al meglio delle cinque partite il 28 e 30 maggio e 4 giugno, eventuali 6 e 9 giugno.

Posizioni Serie A1 femminile definite dal Final Round:

5 RN Florentia

6 Bogliasco 1951

7 Pallanuoto Trieste

8 Vela Nuoto Ancona

Foto: LiveMedia / Bianca Simonetti