Calcio, il Torino pareggia con la Lazio e conquista la salvezza. Benevento in Serie B

Si conclude con una giornata d’anticipo la lotta per la salvezza nel campionato di Serie A 2020-2021 di calcio maschile, in seguito al pareggio 0-0 tra Lazio e Torino nel recupero del 25° turno. I granata, grazie a questo risultato, si portano a quota 36 punti e conquistano aritmeticamente la salvezza a discapito del Benevento, che deve quindi tornare in Serie B dopo un solo anno nella massima serie.

I piemontesi, pur senza brillare al termine di una stagione soffertissima e oltremodo negativa, sono riusciti a guadagnare il punto decisivo interrompendo la striscia da record della Lazio, che si ferma a quota 12 vittorie consecutive casalinghe in Serie A.

I biancocelesti erano comunque già certi di chiudere il campionato al 6° posto e nella prossima stagione parteciperanno all’Europa League, dopo aver fallito nelle ultime settimane l’obiettivo Champions League. Quest’oggi la compagine allenata da Simone Inzaghi ha dominato in lungo e in largo, creando numerose occasioni e sbagliando anche un calcio di rigore con Ciro Immobile (all’84), oltre al clamoroso palo di Lazzari in pieno recupero.

