Torna in Grecia, dopo sei anni, la massima manifestazione per club per quanto riguarda la pallanuoto al femminile. L’Olympiacos infatti torna sul tetto d’Europa imponendosi nell’Euro League 2021, la numero due della sua storia dopo quella del 2015.

Le elleniche si sono imposte nella finalissima, in terra ungherese, sulle padrone di casa del Dunaujvaros. Match ovviamente durissimo e molto tirato che si è concluso con il 7-6 per le ospiti grazie ad una rete nell’ultimo quarto di Plevritou.

Nella finalina per il bronzo invece successo per l’Ujpest piuttosto netto per 15-10 sulla Dinamo Uralochka.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani