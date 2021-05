Pallamano, Serie A femminile 2021: iniziano i play-off, Salerno e Oderzo vincono gara-1

La corsa allo Scudetto della Serie A di pallamano femminile 2021 è iniziata quest’oggi, con gara-1 dei play-off che ha visto confermarsi i pronostici della vigilia, iniziando dal successo della Jomi Salerno, capolista della regular season, capace di avere la meglio sulla AC Life Style Erice.

Sfida agevole per la compagine campana, che al Pala Cardella si è portata sull’11-6 già dopo diciassette minuti, chiudendo la frazione in scioltezza sul 20-12. Le siciliane si sono dunque affidate alle reti di Perazic, ben 14, che sono servite solamente a limitare il distacco, con la sirena che ha fermato il punteggio sul 36-31.

Match decisamente più equilibrato tra Mechanic System Oderzo e Brixen, in cui le altoatesine hanno sopperito alle assenze di Hilber, Ghilardi e Abfalterer in maniera sorprendente, almeno fino al 53′, quando è arrivato il break decisivo da parte delle opitergine. Arasay Duran, con 13 gol, ha trascinato le sue sul 25-23, dal 23 pari, in quello che si è rivelato il momento decisivo.

Da quel momento Brixen non è più riuscito a ricucire il gap, e pur lottando fino alla fine si è dovuto arrendere per 29-27. Sabato è già dentro o fuori, e la squadra allenata da Hubert Noessing è condannata a vincere per due volte, per conquistare l’accesso alla finale.

Foto: FIGH