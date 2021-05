Nuoto, Thomas Ceccon: tanti stili ed eccellenza distante

Thomas Ceccon e la necessità di fare un po’ di chiarezza? Non è la prima volta che ci si pone la domanda sulle prospettive del talentuoso nuotatore veneto e la Finale conquistata nei 100 dorso di oggi agli Europei 2021 di nuoto non è certo un risultati disprezzabile. Tuttavia, l’impressione è che le sue grandi potenzialità non siano sfruttate a pieno.

In buona sostanza, il classe 2001 è in possesso di un ottimo dorso e stile libero ed è veloce a delfino. Tuttavia, in questi stili margini per poter emergere sembrano essercene pochi perché gli specialisti a livello mondiale sono distanti dalle migliori prospettive di Thomas, allo stato attuale delle cose.

E dunque? Trovare una sintesi nei 200 misti? Probabilmente sì e una bella risposta l’ha data oggi un grande Alberto Razzetti che con grande dedizione e qualità ha compiuto un grande step in avanti dal punto di vista prestazionale, proiettandosi a figura di riferimento anche a livello continentale.

Per Ceccon, invece, gli interrogativi sono ancora tanti e ambizioni da podio nei 100 dorso alle Olimpiadi non sembrano essercene. Può un atleta con così tali qualità accontentarsi di una semplice finale olimpica come migliore prospettiva?

Foto: LaPresse