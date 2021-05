Medaglia per Nicolò Martinenghi agli Europei di nuoto 2021 di scena alla Duna Arena di Budapest. Il ventunenne varesino si prende il bronzo in 26’68”: dopo uno scatto bruciante in partenza deve cedere il passo al dominatore della categoria Adam Peaty, che ha chiuso in 26’21”, e al bielorusso Ilya Shymanovic, che mette la freccia negli ultimi 10 metri in 26’55”.

Con questo risultato Martinenghi ha ottenuto il primo podio internazionale a livello individuale e lo rimarca in un’intervista post gara: “Nonostante abbia commesso qualche piccolo errore è arrivato questo podio. Passare Peaty è molto difficile. Ci ho creduto fino alla fine, non ho alcun rimpianto per come è andata. Ora è tempo di pensare alla staffetta, ma mi sono goduto questa finale“.

L’atleta azzurro riflette poi sui suoi miglioramenti che vengono sottolineati da questa medaglia: “Vuol dire che sono arrivato ad un punto che cercavo ed aspettavo da tanto. Non sono più una presenza superflua in queste gare, ma posso ambire a qualcosa di importante“.

Foto: LaPresse