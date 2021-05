Nuoto, Europei 2021 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, italiani in gara

Terza giornata di gare agli Europei 2021 di nuoto a Budapest. Nella Duna Arena si procede in maniera incessante e la speranza in casa italiana è quella di arricchire il computo che, al momento, prevedere 1 oro, 1 argento e 1 bronzo.

A dar il via alla danze sarà Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti uomini: il primatista italiano è chiamato fin da subito a una prestazione convincente per guardare alle semifinali con fiducia. A seguire ci saranno Ilaria Cusinato e Antonella Crispino nelle heat del 200 farfalla e Thomas Ceccon, Lorenzo Mora, Matteo Restivo e Simone Sabbioni in quelle dei 100 dorso uomini. Aspettative importanti ci sono in Ceccon e Sabbioni che vorranno far vedere buone cose.

A seguire le batterie dei 200 stile libero e la domanda è: vedremo Federica Pellegrini in vasca? La sensazione è che l’azzurra ci sarà al fianco di Stefania Pirozzi e di Sara Gailli. A completare il quadro mattutino le batterie dei 200 rana uomini con Edoardo Giorgetti e Andrea Castello e la staffetta 4×200 stile libero maschile con l’Italia che vorrà rispondere presente.

Venendo alle Finali ci saranno emozioni forti con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che cercheranno di fare del loro meglio nell’atto conclusivo dei 1500 stile libero. Stesso discorso per Alessandro Miressi nei 100 stile libero e la coppia Martina Carraro/Arianna Castiglioni nei 100 rana. Sul finire di questo day-3 Federico Burdisso e Giacomo Carini vanno a caccia del podio nei 200 farfalla uomini.

Di seguito il programma delle gare e come seguirle in tv:

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO (19 MAGGIO)

Mattina

10:00 200 misti uomini batterie – Alberto Razzetti

10:18 200 farfalla donne batterie – Ilaria Cusinato, Antonella Crispino

10:30 100 dorso uomini batterie – Thomas Ceccon, Lorenzo Mora, Matteo Restivo, Simone Sabbioni

10:43 200 stile libero donne batterie – Federica Pellegrini (?), Stefania Pirozzi, Sara Gailli

11:07 200 rana uomini batterie – Edoardo Giorgetti, Andrea Castello

11:26 4×200 stile libero uomini batterie – Italia

Pomeriggio

18:00 1500 stile libero uomini finale – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

18:19 100 stile libero uomini finale – Alessandro Miressi

18:25 100 rana donne finale – Martina Carraro, Arianna Castiglioni

18:30 100 dorso uomini semifinali

18:44 200 farfalla donne semifinali

18:54 200 rana uomini semifinali

19:18 50 dorso donne finale

19:24 200 misti uomini semifinali

19:33 200 stile libero donne semifinali

19:43 200 farfalla uomini finale – Federico Burdisso, Giacomo Carini

19:50 4×200 stile libero uomini finale

EUROPEI NUOTO IN TV

Gli Europei di nuoto in corsia a Budapest saranno trasmessi in diretta da RaiSport per quanto concerne le batterie al mattino, mentre le semifinali e le finali saranno visibili su Rai2, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

Foto: LaPresse