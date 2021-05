Nuoto, Europei 2021: Kliment Kolesnikov insaziabile e nuovo record del mondo nella Finale dei 50 dorso. Sabbioni 8°

E sono due. Il russo Kliment Kolesnikov vuol rafforzare la propria candidatura a personaggio negli Europei 2021 di nuoto a Budapest (Ungheria). Nella Finale del 50 dorso uomini il nativo di Mosca ha lasciato tutti a bocca aperta per la progressione nell’unica vasca.

La sua progressione infinita è stata sublimata da un tocco alla piastra valso un nuovo record del mondo: ieri aveva siglato il crono di 23″93, oggi siamo arrivati a 23″80. Straordinario il russo, anche per i distacchi inflitti, tenuto conto del secondo posto del rumeno Robert-Andrei Glinta (24″42) e dello spagnolo Gonzalez De Oliveira (24″47).

Poco da fare per Simone Sabbioni che in una gara che non sente sua è giunto ottavo in 24″92, stabilendo però il proprio personale (prec. 24″97). Un buon segnale per lui in vista del 100 dorso, la sua specialità, dove si aspetta di ottenere un crono da 53″ e poco. Una gara dove vedremo protagonista anche Thomas Ceccon.

Foto: LaPresse