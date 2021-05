Dopo la delusione, la gioia. Benedetta Pilato ha ritrovato il sorriso e i suoi 50 rana sono stati la medicina migliore. Negli Europei 2021 di nuoto a Budapest (Ungheria) i 100 metri dello stile più complicato della vasca non le avevano regalato soddisfazioni: l’esclusione per pochi centesimi dalle semifinali per la selezione interna non era stata gradita e dunque stamane c’era voglia di far vedere al mondo di che pasta si è fatti.

Pilato l’ha fatto siglando il nuovo record italiano dei 50 rana menzionati di 29″50, stabilendo anche il nuovo primato europeo e mondiale junior, vicinissima ai record continentali e mondiali assoluti: “Non mi aspettavo questo tempo, dopo i 100 rana ero arrabbiata. Sono sorpresa da questo riscontro perché negli ultimi giorni aveva avuto qualche problemino al ginocchio e quindi non sapevo cosa aspettarmi. Sono davvero felice di questo risultato“, le parole emozionate della ragazzina classe 2005, argento iridato in questa specialità.

Per la cronaca, Benny ha ottenuto il miglior tempo delle batterie a precedere Arianna Castiglioni (30″15) e la finlandese Ida Hulkko (30″40), mentre fuori per il confronto interno Martina Carraro (sesta in 30″57). Più distante Lisa Angiolini (18ma in 31″39).

Foto: LaPresse