Nuoto artistico, Europei 2021: Veronica Gallo e Marta Murru seste nel preliminari del duo libero

Seconda giornata di gare alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede degli Europei di nuoto artistico. Nella danza in vasca è andata in scena stamane la fase preliminare del duo libero con 20 coppie in gara e l’Italia rappresentata da Veronica Gallo e Marta Murru.

Ebbene, le due azzurre hanno ottenuto il sesto punteggio delle eliminatorie (85.6000), qualificandosi per la finale. Le nostre portacolori si sono esibite nell’esercizio “La Paura“, con la coreografia del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, le musiche “Rollin n controllin freestyle” del rapper statunitense Dusty Locane, “Clashing steel” e Halloween horror di Logfiz.

Una buona prestazione con i seguenti parziali: 25.9000 esecuzione; 34.0000 impressione artistica, 25.7000 difficoltà. Un prova convincente se si tiene conto del poco tempo a disposizione per mettere in acqua la propria routine e delle problematiche della coppia “titolare” formata da Linda Cerruti e da Costanza Ferro, che ha fatto sentire la loro vicinanza alle ragazze in gara.

Al termine dei preliminari, neanche a dirlo, la Russia si è confermata leader incontrastata con la coppia formata da Svetlana Kolesnichenko e da Svetlana Romashina a dare spettacolo. Lo score di 97.4000 (28.9000 esecuzione, 39.2000 impressione artistica, 29.3000 difficoltà) parla chiaro. In lizza per i restanti gradino del podio ci saranno l’Ucraina del duo Marta Fiedina/Anastasiya Savchuk (94.0333) e l’Austria con l’accoppiata delle due Alexandri (Anna Maria ed Eirini) che ha totalizzato 90.0333.

L’appuntamento con l’atto conclusivo è per il 14 maggio.

Foto: Danilo Vigo / LPS