Nuoto artistico, Italia di bronzo nella routine acrobatica agli Europei di Belgrado

A Belgrado, in Serbia, arriva un altro bronzo agli Europei 2024 di nuoto artistico per l’Italia: nella routine acrobatica a squadre, sul tema “The Venice Carnival“, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Marta Murru, Carmen Rocchino e Sophie Tabbiani chiudono terze alle spalle di Germania, oro, e Grecia, argento.

Nella finale con sole tre squadre al via si impone la Germania, con un punteggio complessivo di 192.7166 (117.7666 per gli elementi e 74.9500 per l’impressione artistica) ed un margine di appena 0.9066 sulla Grecia, seconda con 191.8100 (112.8100 + 79.0000).

Se per le prime due classificate c’è un base mark che fa scendere il grado di difficoltà di teutoniche ed elleniche, ne arrivano ben tre per le azzurre: il punteggio dell’Italia crolla così a 159.2966, con un ritardo di 33.4200 dalla vetta, in virtù di 79.2466 per gli elementi e di 80.0500 per l’impressione artistica, la migliore in assoluto.