Alessandro Miressi è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi Europei di nuoto a Budapest. L’azzurro nei suoi 100 metri stile libero ha chiuso in seconda piazza con un fantastico 47”46, nuovo record italiano, alle spalle del russo Kliment Kolesnikov che ha toccato la piastra in 47”37.

Una prestazione ottima quella del 22enne nativo di Torino che lo proietta in una nuova dimensione. Miressi, come ha raccontato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si è detto fiducioso in vista delle Olimpiadi di Tokyo anche se la concorrenza sui 100 metri in stile libero sarà accesissima.

“Volevo confermarmi d’oro, ho messo tutto me stesso ma mi rifarò e se penso ai progressi cronometrici, non posso che ritenermi soddisfatto“. L’azzurro lavorerà su alcuni dettagli estremamente importanti per fare un ulteriore step in avanti che gli consentirebbe di diventare uno degli atleti di punta a livello mondiale, con particolare riferimento alla virata e agli arrivi.

A Tokyo la concorrenza sarà estremamente agguerrita, con molti candidati al podio: “Mi sa che qualcuno potrebbe fare il record del mondo alle Olimpiadi. Dopo due anni fermi tutti vogliono tornare ai livelli di un tempo. Quest’anno saranno veramente veloci i 100 alle Olimpiadi. La cosa bella è che ci sarò anche io“.

Foto: LaPresse